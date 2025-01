Com Juninho e sem Cebolinha, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Volta Redonda

O Flamengo voltou a divulgar os jogadores relacionados antes das partidas. Nesta sexta-feira (24), o clube listou os jogadores à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado, às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, será o primeiro jogo oficial dos titulares na temporada. Além disso, os torcedores podem assistir a estreia do principal reforço para a temporada, Juninho. No entanto, Everton Cebolinha ainda se recupera de lesão, assim como Luiz Araújo.

De acordo com o clube, Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT George Helal, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo departamento Médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro.

Além disso, o técnico Filipe Luís decidiu barrar três jogadores. Os atletas retirados da lista de relacionados são: Pablo (zagueiro), Lorran (meia-atacante) e Carlinhos (centroavante). Os três não tiveram grande aproveitamento com o grupo alternativo.

Relacionados do Flamengo:

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Léo Nanneti;

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley;

Zagueiros: João Victor, Léo Ortiz, Cleiton e Léo Pereira.

Meio campistas: Alcaraz, Allan, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves e Pablo Lucio.

Atacantes: Bruno Henrique, Michael, Juninho e Plata.

Atualmente, o Flamengo saiu da 11ª posição, ou seja, da vice-lanterna, para o nono lugar na tabela de classificação do Carioca, com quatro pontos somados até o momento. Com o time alternativo, o Rubro-Negro venceu uma partida, perdeu duas e empatou uma. O time principal do Rubro-Negro busca mais três pontos para buscar a classificação às fases finais.

