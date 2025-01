Confira quanto o Botafogo deixa de pagar ao Betis por Luiz Henrique

O atacante Luiz Henrique deixou o Botafogo e seguiu para o Zenit, da Rússia. Com essa transferência, a diretoria alvinegra economizou 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões, na cotação atual), valor que seria destinado ao Betis, da Espanha, pela contratação do jogador no início do ano passado.

Aliás, há quase um ano, Luiz Henrique chegou ao Botafogo após um período de negociações. Inicialmente, ele atuaria por seis meses e depois se transferiria para o Lyon, da França. Porém, ele permaneceu até o fim da temporada e se tornou peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

Contudo, na negociação, o Botafogo pagou 16 milhões de euros fixos e incluiu mais 4 milhões em bônus e metas. A parte variável contemplava dois objetivos:

O clube pagaria 2 milhões de euros se o atacante disputasse 60% dos jogos da temporada, exceto o Carioca (meta atingida).

Mais 2 milhões de euros seriam pagos caso o clube transferisse os direitos federativos do jogador, de forma definitiva ou temporária, para o Lyon, o que não aconteceu.

Assim, o valor final da negociação entre Luiz Henrique, Botafogo e Betis ficou em 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Apesar disso, a diretoria do Glorioso ainda precisa quitar uma parte do valor com o clube espanhol. Afinal, pagou apenas 4 milhões dos 18 milhões de euros da transação. Os valores fixos da compra do atacante foram diluídos em três anos. Assim, ainda resta pagar: 12 milhões de euros, além dos 2 milhões de euros da meta atingida.

Números de Luiz Henrique no Botafogo

Todavia, defendendo o Botafogo, Luiz Henrique fez partidas, marcando 12 gols, incluindo um na final da Libertadores e contribuindo com cinco assistências. Desse modo, acabou eleito o melhor jogador do último Brasileirão e Rei da América após o título da Conmebol Libertadores.

