Vasco lançará documentário sobre recuperação de Paulinho; veja o trailer

Tal qual fez com Jair, o Vasco lançará um documentário para contar a história de recuperação do volante Paulinho. Nesta sexta-feira (24), o Cruz-Maltino divulgou o trailer do filme (veja abaixo), produzido pela VascoTV. Ainda não há data confirmada para o lançamento do documentário, porém.

O jogador se recuperou de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Foi em janeiro de 2024, durante empate por 2 a 2 contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Foram mais de dez meses de recuperação, com o jogador retornando aos gramados, então, no começo de dezembro.

E a estreia do time principal do Vasco, na última quinta-feira (23) foi além de especial para o jogador. Afinal, não só marcou sua primeira partida como titular desde a lesão, como também contou com seu primeiro gol desde 2023.

Seu único gol pelo Vasco foi na última rodada do Brasileirão de 2023, quando o Cruz-Maltino venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e sacramentou a permanência na Série A do Brasileirão. Ao apito final da vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, ele comemorou o gol.

“É um momento de muita alegria e gratidão. Foram dez meses de muita dificuldade, o momento mais difícil da minha carreira. Mas eu tive o apoio dos meus companheiros, família, equipe médica (trabalho impecável), fisioterapia e a galera da cozinha. Dedico esse gol a todos que me ajudaram”, disse. Para ler mais, clique aqui.

Veja o trailer da Vasco TV

O Retorno: Paulinho ???????? Todos os detalhes desde a lesão, como foi o processo de recuperação até a volta por cima e aos gramados do camisa 18 Paulinho. Em breve, na VascoTV! #VascoDaGama pic.twitter.com/pPgDXriu3V — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 24, 2025

