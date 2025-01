Saiba o preço dos ingressos para Portuguesa-RJ x Flamengo em Uberlândia

Portuguesa e Flamengo vão duelar no Parque do Sabiá - (crédito: Foto: Divulgação Prefeitura de Uberlândia )

A venda de ingressos para o duelo entre Portuguesa-RJ e Flamengo começou nesta sexta-feira (24). Quem esperava um preço razoável, se decepcionou. Isto porque os valores variam entre R$ 79 e R$ 298, a depender do setor do estádio e da modalidade (meia ou inteira), sem contar a taxa. As entradas podem ser adquiridas no site Bilheteria Digital.

A partida acontece pela oitava rodada do Campeonato Carioca no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O jogo será 19h do dia 5 de fevereiro, três dias depois da final da Supercopa Rei, em que o Rubro-Negro vai enfrentar o Botafogo no Estádio Mangueirão, em Belém.

Portuguesa-RJ x Flamengo:

– Arquibancada Vermelha – Flamengo (entrada pelo portão 10): R$ 158 (inteira); R$ 79 (meia) + taxas

– Geral (entrada pelo portão 6): R$ 178 (inteira); R$ 89 (meia) + taxas

– Geral (entrada pelo portão 9): R$ 198 (inteira); R$ 89 (meia) + taxas

– Comum – Flamengo (entrada pelos portões 7 e 8): R$ 198 (inteira); R$ 99 (meia) + taxas

– Cativa – Flamengo (entrada pelo portão 2): R$ 198 (inteira); R$ 99 (meia) + taxas

– Especial – Flamengo (entrada pelos portões 3, 4, 11 e 12): R$ 298 (inteira); R$ 149 (meia) + taxas

– Cadeira Numerada – Portuguesa (entrada pelo portão 13A): R$ 158 (inteira); R$ 79 (meia) + taxas

Antes de viajar a Uberlândia, o Flamengo, aliás, ainda ainda mais duas partidas para jogar pelo Estadual. O time carioca encara Volta Redonda no Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, pela quinta rodada. Depois, recebe Sampaio Corrêa-RJ e Botafogo no Maracanã.

Com quatro pontos em quatro rodadas, o Rubro-Negro, aliás, é nono colocado no Campeonato Carioca. A Portuguesa-RJ, entretanto, é quarta, com seis pontos ganhos.

