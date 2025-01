São Paulo x Corinthians, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Corinthians decidem neste sábado (25/01), às 10h, no Pacaembu, quem será o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega na final após eliminar o Criciúma na semifinal, enquanto o Timão passou pelo Grêmio. A partida, aliás, também vai marcar a reabertura oficial do estádio Paulo Machado de Carvalho, tradicional palco esportivo da cidade de São Paulo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e da Cazé TV.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista teve uma campanha quase perfeita até a decisão. Afinal, passou em primeiro em seu grupo com três vitórias e 100% de aproveitamento. Depois eliminou América-RN, Juventude, Cruzeiro, Fluminense (esse nos pênaltis) e Criciúma, até chegar a final da competição. Caso fique com o título, será o quinto do Soberano no torneio.

Contudo, o São Paulo vai desfalcado do artilheiro e melhor jogador do torneio. Afinal, Ryan Francisco está suspenso pelo amarelo recebido na semifinal e vai perder a chance de marcar novamente. Ele já foi o herói na partida anterior, ao fazer dois de pênalti com cavadinha para classificar o Tricolor Paulista.

Como chega o Corinthians

Já o Timão não chega invicto na decisão, mas viu sua equipe crescer no decorrer do torneio. Afinal, o Alvinegro passou em segundo, após ter vencido o Porto Velho e o Rio Branco, mas perdendo para o Santo André. No mata-mata, o Corinthians eliminou o Falcon, Vila Nova, Ituano (esse nos pênaltis), Vasco e Grêmio. Vale lembrar que a equipe é a maior campeã do torneio, com 11 taças.

Aliás, o Corinthians também terá um desfalque importante. Afinal, o atacante Luiz Fernando, expulso na semifinal contra o Grêmio e está fora da decisão. Assim, as esperanças do Timão ficam por conta do centroavante Gui Negão e do volante e capitão Bahia, destaques da equipe no torneio.

SÃO PAULO x CORINTHIANS

Final da Copinha 2025

Data e horário: 25/01/2025, às 10h (de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

São Paulo: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Matheus Alves e Lucas Ferreira; Paulinho. Técnico: Allan Barcellos

Corinthians: Kauê; Pellegrin, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois

