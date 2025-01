Jornalista esportivo é criticado na ???planilha dos influenciadores???

João Pedro Sgarbi, comentarista esportivo da Band e que apresenta o Jogo Aberto, recebeu críticas na “Planilha dos Influenciadores” que viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (23).

O jornalista, de 22 anos, até chegou a receber elogios no início do feedback, ou seja, também tev. No entanto, recebeu críticas por uma atitude após a finalização de contrato. Até o momento, Scarbi não se pronunciou sobre o caso.

“Respeita o briefing, é muito criativo e sabe adequar o produto ao público. Mas, ao finalizar o contrato, gravou um stories onde seus amigos do Jogo Aberto criticavam o produto (não mostrou nome nem nada, mas nós vimos e pegou muito mal)” – escreveram na área da avaliação do comentarista.

Planilha dos influenciadores

A “Planilha dos Influenciadores” é um documento que viralizou nas redes sociais durante a última quinta-feira (23). Aparentemente, ela é usada por profissionais do marketing para avaliar as colaborações de influenciadores em campanhas.

Dessa forma, no relatório é possível identificar alguns pontos como: profissionalismo, cumprimento de prazos, qualidade do trabalho dos influenciadores e se vale a pena ou não contratar a pessoa para fazer alguma publicidade da marca.

Assim, há vários nomes de artistas e influenciadores, alguns apenas de forma positiva e negativa e outros com os dois olhares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.