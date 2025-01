Vitor Reis, novo reforço do City, ultrapassa 10 milhões de visualizações em rede social

O primeiro vídeo é o jogador sendo apesentado e explicando o porque escolheu defender o City. Na sequência, uma foto do atleta com a camisa do clube e um “bem vindo”. A terceira publicação é Vitor Reis assinando o contrato e uma foto dele com a camisa que vai utilizar no clube inglês, com o número 22. O quarto post é um vídeo em que o zagueiro aparece fazendo embaixadinha e poses com o uniforme da equipe.

Entre as publicações de anúncio, o jogador fez um vídeo explicando sua trajetória no Palmeiras e se despedindo do Verdão, onde iniciou sua carreira em 2016, na base. As últimas duas publicações foram, novamente, pelo City. A sexta em uma sessão de fotos com o uniforme do clube inglês. Por fim, uma sequência de fotos do dia em que assinou o contrato, em que também aparece os familiares e todos que estavam envolvidos.

Vitor Reis no Manchester City

No Palmeiras desde 2016, Vitor Reis estreou no profissional no ano passado e sua regularidade chamou atenção de clubes na Europa. Ao todo, atuou em 22 partidas e marcou dois gols. Assim, chegou ao Manchester City nesta janela de transferências e a negociação para contar com o atleta girou em torno de 35 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 217 milhões. O clube inglês anunciou a contratação do zagueiro na última terça-feira (21). Ele assinou um contrato de quatro anos e meio, ou seja, até 2029.

