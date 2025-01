Agora como técnico, Filipe Luís fará estreia pelo Carioca no Flamengo

O técnico Filipe Luís iniciou somente no ano passado a sua trajetória como treinador profissional. Assim, terá a sua primeira oportunidade em disputar o Campeonato Carioca, neste sábado (24), às 16h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada da competição estadual. O treinador, após também fazer sua primeira pré-temporada, vai precisar de vitórias para buscar a classificação às fases finais.

Isto porque a equipe alternativa entrega o Estadual ao elenco profissional com 33,3% de aproveitamento na competição regional. Cleber dos Santos teve a missão de comandar o time alternativo do Flamengo no Campeonato Carioca enquanto o elenco principal realizava pré-temporada nos Estados Unidos. Neste período, o Rubro-Negro teve quatro partidas na competição estadual, das quais venceu apenas uma, perdeu duas e empatou outra.

Assim como o elenco principal fará estreia em 2025, Filipe Luís fará sua primeira partida na competição no comando técnico. Como jogador, porém, o ex-lateral levantou a taça duas vezes em 2020 e 2021 também pelo Flamengo. Agora, busca a oportunidade de conquistar mais um título pelo Rubro-Negro. Antes do Carioca, ele pode ainda faturar a Supercopa do Brasil diante do Botafogo.

Com a pré-temporada e atividades diárias, Filipe Luís tende a reforçar ainda mais seu estilo de jogo no Fla. O treinador chamou atenção nos treinamentos nos Estados Unidos por sua intensidade e até mesmo sua rotina para se manter unido com o grupo de atletas. Filipe, aliás, costuma manter seu hábito como se ainda fosse um atleta. É um pensamento para trocar ainda mais informações com os jogadores. O time chega motivado com a nova temporada e tende a confirmar a classificação.

Clássicos são importantes para Filipe Luís

No Campeonato Carioca, Filipe Luís irá viver a tensão de como um técnico sente um clássico. Desde que assumiu o Flamengo, o jovem treinador esteve à frente somente no clássico contra o Fluminense e perdeu por 2 a 0, no Maracanã. Aliás, foi a única derrota de Filipe após assumir o comando do clube. O restante foi vitória ou empate, além de conquistar um título da Copa do Brasil.

Será a primeira experiência dele e também de como será o comportamento do time dentro de campo. Filipe, afinal, busca um jogo ofensivo e recheado de dinâmica, porém, em clássico regional as posturas das equipes mudam por conta da rivalidade local e presença das torcidas no estádio. O primeiro vai acontecer diante do Botafogo, no Maracanã, às 21h30, no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, pela sétima rodada do torneio.

Confiança da diretoria

Por fim, Filipe Luís está no cargo após ser mantido pelo diretor de futebol, José Boto. O português explicou a permanência dele, comparou com outros treinadores famosos e disse ter certeza de que ele será “top mundial”.

“Criamos um scouting de treinadores, uma lista com esse DNA. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso. Se o Filipe falhar, o culpado serei eu. Toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive carta branca do Bap para que, se achasse que deveria mudar o treinador, mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei (de Filipe Luís), vi muita entrevista. Nos treinadores, normalmente não erro. O Filipe vai ser um treinador top mundial. Lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi (italiano que está no Olympique de Marseille), e o Filipe está na linha deles”, disse Boto em dezembro.

