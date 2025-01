Cano assina renovação com o Fluminense

Cano, enfim, renova contrato com o Fluminense - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O atacante Germán Cano assinou novo vínculo com o Fluminense. Agora, o contrato do argentino com o clube tricolor vai até o fim de 2026. Assim, ele renova por mais uma temporada, já que seu vínculo anterior se encerrava em dezembro deste ano.

As informações, inicialmente divulgadas pelo “OGlobo” nesta sexta-feira (24), foram confirmadas pelo Jogada10. Dessa forma, o jogador deverá se aposentar no Fluminense, onde é ídolo.

Cano recusou, inclusive, investidas do Newell’s Old Boys, de seu país natal. Ele estreou com o pé direito na temporada 2025. Afinal, na última quinta (23), marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Com os gols, o jogador chegou a uma seleta marca pelo Fluminense. Ao chegar aos 93 gols com a armadura tricolor, Cano deixou para trás jogadores como Romeu, Flávio (92) e Simões (91)..

