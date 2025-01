Jornalista expõe lado fofoqueiro de Messi

Jornalista especializada na fofoca de famosos, Yanina Latorre tornou público um lado desconhecido de Messi, craque da seleção argentina. Isso porque, em sua viagem aos Estados Unidos, a profissional de comunicação atualizou o craque sobre a crise entre Mauro Icardi, do Galatasaray, e Wanda Nara.

Yanina detalhou como foi a reunião com Messi em sua participação no programa “Bondi Live”. A comunicadora teve um encontro inesperado com o craque da Argentina em Miami e aproveitou também para tietá-lo. A jornalista demonstrou surpresa de como o jogador estava inteirado sobre o caso que ganhou destaque no mundo do futebol nos últimos meses e ficou conhecido como “Wandagate”.

“Ele é muito engraçado, sabe tudo sobre WandaGate, obviamente”, expôs a profissional de comunicação.

Posteriormente, Yanina foi novamente surpreendida no trajeto de volta para casa. Afinal, ela recebeu uma mensagem da esposa de Messi, Antonela Roccuzzo. A companheira do astro admitiu para jornalista que ele compartilhou as novidades com a família.

“Ela me escreveu e disse: ‘O Leo chegou no modo LAM (programa que a comunicadora integra), ele tem todas as fofocas’”, complementou Latorre.

Messi causou impacto com o seu interesse no caso de ex-companheiro da Argentina

O fato de o craque da Argentina estar ciente de grande parte dos episódios da crise entre Icardi e Wanda Nara causou repercussão mundial. A profissional de comunicação também revelou que ela e toda a família de Messi abordaram outros temas. Além disso, citou que o atacante confessou qual é o seu planejamento para o futuro, após encerrar seu contrato com o clube norte-americano.

“Conversamos sobre os preços na Argentina, sobre quanto custa o café. Ele me disse que, quando terminar aqui (em Miami), voltaria para Barcelona. Questionei se consideraria ficar em Miami, e respondeu: ‘Não, meu lugar é lá’”, concluiu Yanina.

O escândalo “WandaGate” diz respeito ao divórcio turbulento entre o centroavante Mauro Icardi e a apresentadora Wanda Nara, bem como as acusações mútuas de atos de infidelidade e infrações.

Há também a participação da atriz e cantora China Suárez, que é apontada como a responsável pela separação. Afinal, o jogador assumiu relacionamento com a artista alguns anos depois de os rumores que seria com ela que Icardi traiu Wanda.

