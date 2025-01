Gabigol se prepara para estreia no Cruzeiro e manda recado para a torcida

Gabigol fará sua estreia oficial com a camisa do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante Gabigol conta os minutos para iniciar oficialmente sua trajetória com a camisa do Cruzeiro. A estreia será neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), contra o Betim, no Mineirão.

Antes do duelo, o atacante publicou um recado aos torcedores nas redes sociais. Ele convocou os cruzeirenses para a festa no estádio.

“Nação Azul, conto amanhã com o apoio de vocês no Mineirão para a minha estreia em casa. Abraço, estamos juntos!”, disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do Cruzeiro.

O provável Cruzeiro para o jogo é: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo; Dudu (Bolasie) e Gabigol.

O Cruzeiro vem de derrota no Campeonato Mineiro, por 1 a 0, para o Athletic. A Raposa é líder do Grupo C, empatada em pontos com o Villa Nova.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.