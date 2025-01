Ronaldinho Gaúcho tem rolê com atriz indicada ao Oscar

Ronaldinho Gaúcho, o rei do rolês aleatórios, participou de mais um episódio inesperado que se encaixa neste cenário. Afinal, dessa vez, o Bruxo teve um encontro com a atriz espanhola Karla Sofía. Os dois jogaram futebol em uma ação que ocorreu no Brasil.

A artista passa por um período no país para divulgar o filme “Emilia Pérez”, em que Karla é protagonista e concorre ao Oscar na categoria Melhor Atriz. A produção estreou no Brasil, na última quinta-feira (23). No encontro, ela e Ronaldinho também compartilharam algumas de suas experiências com o futebol.

Ronaldinho Gaúcho projeta expansão de seus negócios no futebol

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se movimenta para ampliar os seus empreendimentos. Afinal, o astro recentemente inaugurou o projeto “Manual do Bruxo”. O programa tem o desafio de identificar promessas do futebol e auxiliá-los a melhorar o seu desempenho, tendo o antigo craque como tutor.

Assim, o jornal espanhol “Marca” fez contato com pessoas que ajudaram na criação e desenvolvimento do programa. Deste modo, o veículo recebeu a informação que o “Manual do Bruxo” já ultrapassou a marca de 300 mil inscrições. Isso porque também em um primeiro momento, o programa foi compartilhado em cerca de 260 grupos no WhatsApp. Caso haja o interesse, a adesão deve ser feita pelo site do projeto.

Ronaldinho divulgou através das suas redes sociais que ele e sua equipe vão detalhar o funcionamento do “Manual do Bruxo” através de uma transmissão ao vivo, no próximo domingo (26).

De acordo com informação do jornal “Marca”, o ex-craque brasileiro vai comandar aulas para ensinar sobre seus dribles e até movimentações nos gramados. Além disso, os talentosos jogadores vão poder demonstrar seu potencial e valências em seleções presenciais no Brasil.

