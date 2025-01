Fluminense empresta João Neto a time português

Atacante João Neto atuou nas duas primeiras partidas do Fluminense no ano - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Após atuar nas duas primeiras partidas do Fluminense na temporada, o atacante João Neto, de 21 anos, acertou empréstimo para atuar no futebol português. Ele jogará no Portimonense-POR com um contrato de uma temporada e meia. Assim, ele ficará até junho de 2026 na equipe portuguesa.

Segundo o “Central Fluminense”, em publicação nesta sexta-feira (24), o jogador já deve viajar neste sábado (25) rumo à Europa para assinar com o novo clube. Ainda de acordo com o canal, o empréstimo não tem opção de compra.

LEIA MAIS: Cano assina renovação com o Fluminense

João Neto atuou como titular nas primeiras partidas do Flu no ano, em empate por 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa e na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Somou, então, 157 minutos na ocasião, sem marcar. Ele é cria de Xerém e subiu para o profissional em 2021, atuando muito novo; apenas 17 anos.

Voltou para a base e só atuou novamente pelo time de cima em 2023, entrando em três oportunidades. Em 2024, também atuou pelo profissional e conquistou o primeiro empréstimo, indo atuar no CRB, onde marcou três gols em 24 aparições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.