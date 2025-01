Flamengo é recepcionado com festa em Brasília para estreia do time principal

O fim de tarde nesta sexta-feira (24/1) foi de festa para a torcida rubro-negra em Brasília com a chegada do Flamengo na capital federal. O atual campeão da Copa do Brasil foi recepcionado por mais de 250 pessoas na entrada do hotel onde o elenco está hospedado para o compromisso de sábado (25/1), às 16h, contra o Volta Redonda, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2025. A partida no Mané Garrincha irá marcar a estreia do time principal na competição.

O Flamengo retorna ao quadradinho pela primeira vez desde julho do ano passado, quando venceu o Criciúma por 2 x 1. Na ocasião, os gols da vitória foram de Pedro, ainda machucado, e Gabigol, que partiu para o Cruzeiro. Até por isso, o torcedor ficou na bronca por novas peças, apesar de confiar na chegada de Juninho para exercer a função de homem-gol no ataque.

“A parte de contratação está bem difícil, é uma expectativa nossa, até pelo ano que teve em 2024, então vamos cobrar da diretoria. Agora o time vai iniciar o ano para valer e tem que convencer. Tomara que tenha gol do Juninho, a gente torce por isso, e também do Gerson para ser 2 x 0”, disse a torcedora Steffanne Célia, de 30 anos.

Na chegada do hotel, os mais requisitados da delegação foram Arrascaeta e o treinador Filipe Luís, que pararam para tirar fotos e assinar camisas dos fãs presentes no Setor Hoteleiro Norte. Alex Sandro e Rossi foram outros que atenderam ao público. Até torcedor de outros times marcaram presença, como o caso do cruzeirense Micael Marques, de 18 anos, que quis ver de perto o meia uruguaio. “Sou muito fã dele, ainda consegui uma foto e um autógrafo. Essa blusa aqui nunca mais vai ser lavada, foi bom demais. Amanhã vou no jogo só para ver o Arrascaeta”, contou.





















Depois de passar por Aracaju (SE), Campina Grande (PB), São Luís (MA) e até nos Estados Unidos para o jogo contra o São Paulo, agora a parada do Flamengo é no Distrito Federal. No entanto, não foi só o torcedor candango que aproveitou a presença do time na cidade para ir tirar uma casquinha.

“É minha primeira vez vendo eles de perto. Sou Teresina, no Piauí, e vim para viajar por Brasília. Coincidiu do jogo ser aqui e fiquei muito feliz com isso. A única outra vez que vi o Flamengo no estádio foi na minha cidade e até invadi o gramado” compartilhou Valentina Oliveira, de 15 anos. “Eu vim só para trazer minha cunhada, que estava de passagem pelo DF. Como também sou flamenguista, aproveitamos pra vir e ver se ela conseguia falar com algum jogador”, disse Pedro Vitor, que estava junto da garota.

Depois de apenas uma vitória em quatro jogos com uma equipe alternativa, composta apenas por garotos da base e atletas menos utilizados, o Flamengo está em 9º no Carioca e fora da zona de classificação. Ainda assim, a torcida reconhece que a virada de chave será a partir deste fim de semana e reúne expectativas para ver os principais jogadores comandados pelo técnico Felipe Luis em campo pela primeira vez em 2025 para uma partida oficial.

“É muito bom ter o Filipe Luís na beira do campo, ele é um ídolo da nação. A gente espera uma vitória larga, porque nosso adversário é mais fraco, mas tem que ter respeito mesmo assim. O Flamengo precisa vencer e convencer, agora que o campeonato começa de verdade. Tomara que o Filipe supere o trabalho do Jorge Jesus e a gente acabe com esse fantasma, ele tem tudo para ser o melhor técnico da história do Flamengo”, comentou Juan Gabriel, de 25 anos.