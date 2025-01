Para cortar gastos, Internacional promove demissão em massa

O Internacional não está bem financeiramente, afinal, com a enchente que aconteceu no estado no ano passado, o clube adquiriu uma dívida de R$ 90 milhões. O valor teve como destino, principalmente, a reforma no Beira-Rio, além do Centro de Treinamentos Parque Gigante.

Assim, o Celeiro de Ases precisou realizar uma demissão em massa e, durante a semana, desligou aproximadamente 50 funcionários em diferentes áreas no clube. O ge divulgou a informação, mas ainda não houve uma confirmação do Inter.

Decidida em conjunto pelo Conselho de Gestão, a atitude tem como objetivo diminuir despesas e buscar o equilíbrio financeiro, a fim de lidar com a situação atual do Colorado, que está passando por um processo estratégico de reestruturação administrativa e operacional.

Com a falta de dinheiro nos cofres do Internacional, o clube atrasou pagamentos ao Flamengo, Lille, da França, e Cruzeiro. A dívida com os dois primeiros clubes é refente à compra de Thiago Maia. Com a Raposa, é devido ao negócio feito pelo atacante Wesley.

