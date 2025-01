Atlético inova no anúncio do atacante Júnior Santos

O mundo da internet exige criatividade, e o Atlético soube inovar. Embora todos já soubessem que o atacante Júnior Santos, ex-Botafogo, seria atleta do Galo, o clube decidiu surpreender no anúncio, realizado na noite desta sexta-feira (24).

O Galo começou com uma imagem de um celular e o texto: “Jacaré da Cidade do Galo está cada vez mais em forma e tranquilo”. Na imagem, também aparecia um jacaré – referência a Júnior Santos – com o escudo e o hotel do Atlético ao fundo.

Minutos depois, todavia, o Atlético divulgou outra arte, com o texto: “(?? (31) 3500-2113. Ligue já! ????????”. A reportagem do Jogada10 fez a ligação e ouviu a mensagem: “Alô, massa, obrigado por ligar para a nossa central. Agora o Júnior Santos é Galo Na Veia”.

Por fim, o Atlético publicou a última mensagem: “Ele chegou! Contratado junto ao Botafogo, Júnior Santos é o novo reforço alvinegro! Com 30 anos, o atacante assina contrato válido por quatro temporadas. Vamos juntos por grandes momentos, Jacaré”, concluiu o anúncio.

Ele chegou! ????? Contratado junto ao Botafogo, Júnior Santos é o novo reforço Alvinegro! Com 30 anos, o atacante assina contrato válido por quatro temporadas! Vamos juntos por grandes momentos, Jacaré! ???????? #OJacaréAgoraÉGalo pic.twitter.com/JByzKOcDmp — Atlético (@Atletico) January 24, 2025

Assim, o jogador receberá cerca de R$ 1,1 milhão mensais no clube mineiro. A operação pode chegar a 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,4 milhões, com a cotação atual). O contrato será de quatro temporadas, com metas, e o Galo pagará inicialmente 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 45,4 milhões).

