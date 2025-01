Lucas Sasha atinge marca de 100 jogos pelo Fortaleza e celebra: ‘Muito orgulho’

Pela primeira rodada da Copa do Nordeste, na última quinta-feira (23), o Fortaleza de Lucas Sasha venceu o Moto Club por 2 a 0, em casa, iniciando sua campanha em busca do bicampeonato com o pé direito. Aliás, o jogo teve um sabor especial para o volante, que completou 100 jogos pelo clube.

“Estou muito feliz em alcançar essa marca com a camisa do Fortaleza. É um motivo de muito orgulho para mim. Vestir essa camisa e atingir essa marca é algo realmente especial. Quero seguir ampliando esse número e continuar escrevendo minha história aqui”, afirmou.

No Fortaleza desde junho de 2022, Lucas Sasha se tornou titular logo no início de sua jornada no clube. Assim, em sua primeira temporada, fez 21 jogos e ajudou a garantir a classificação à Libertadores. Em 2023, participou de 41 partidas e conquistou o Campeonato Cearense.

Já no ano seguinte, em 2024, jogou 37 vezes, contribuindo para a vitória na Copa do Nordeste e a vaga na fase de grupos da Libertadores. Ao longo de 100 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências. O volante comentou sobre o início da atual temporada com vitória.

“O início de temporada sempre exige ajustes, mas foi ótimo começar com vitória. O time se comportou bem, e sabemos que ainda temos muito a melhorar. Com certeza, vamos evoluir a cada jogo e crescer nas competições”, concluiu.

