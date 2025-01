Danilo se acerta com Flamengo e assina rescisão com Juventus na próxima semana

PESCARA, ITALY - AUGUST 03: Danilo of Juventus FC celebrates after scoring goal 2-1 during the Pre-season Frienldy match between Juventus FC and Brest at Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia on August 03, 2024 in Pescara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Danilo está muito próximo de ser jogador do Flamengo, restando apenas detalhes burocráticos. As negociações avançaram nas últimas 48 horas e todas as questões relevantes estão definidas, como a parte financeira. O defensor de 33 anos vai rescindir com a Juventus no início da próxima semana para poder viajar ao Brasil e assinar com o Rubro-Negro. A informação é do jornalista Cahê Mota, do ‘Ge’.

Sem custos ao Flamengo, Danilo assinará por dois anos e realizará o sonho de defender o clube do coração. O atleta já deu declarações revelando que seus familiares são flamenguistas. Em conversa com a família, ele entendeu que era o momento de voltar para o futebol brasileiro. Pesou na escolha pelo Rubro-Negro poder disputar o Super Mundial de Clubes e a Libertadores, além da estrutura.

O zagueiro tinha também proposta do Santos, porém o clube paulista não estará em grandes competições na temporada. O jogador tem grande identificação pelo time que o revelou. No entanto, o fato de realizar o sonho de vestir o Manto Sagrado ‘pesou na balança’. Além do Peixe, o Napoli fez uma oferta, mas a história na Juventus impediu de um avanço.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís teve papel fundamental nas tratativas e deixou claro que o sistema defensivo girará em torno do jogador de 33 anos. Ele falou diretamente para o ex-companheiro de Seleção Brasileira do quanto será importante no projeto do Rubro-Negro não somente em campo, mas também como liderança.

Neste sábado, a Juventus encara o Napoli, às 14h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Danilo, contudo, não foi relacionado, situação que acontece desde dezembro.

