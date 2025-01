Tiago Volpi se despede do Toluca e admite conversas com o Grêmio

Desde julho de 2022 no Toluca, Tiago Volpi se despediu do time mexicano nesta sexta-feira (24) e tem como destino o Brasil. O Grêmio, grande interessado no goleiro, está próximo de fechar com o atleta. Apesar de não dar muitos detalhes sobre a negociação, Volpi admitiu a possibilidade de atual no Tricolor.

“Se digo que não e depois assino com o Grêmio, vão me chamar de mentiroso. Talvez não possa ainda afirmar, mas é uma possibilidade. Tem coisas que não posso dizer ainda, mas não vou dizer que não tem nada. Era uma das possibilidades que se abria”, admitiu.

Em entrevista coletiva, o goleiro explicou os motivos que o levaram a rescindir com o Toluca para retornar ao Brasil. Segundo o arqueiro, foi uma questão familiar. Com a morte da sogra, a família decidiu voltar. O contrato de Tiago Volpi com o clube mexicano iria até julho desta temporada.

“Eu sei que a saída pega de surpresa muitas pessoas, da torcida e muita gente do clube que talvez não sabia de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal. No fim do ano passado tivemos uma perda familiar da família da minha esposa e desde então as coisas na nossa parte familiar não andavam tão bem. Minha esposa perdeu a mãe, o pai ficou sozinho lá no Brasil e estava difícil ficar aqui com o que passou”, explicou Volpi.

