São Paulo traça planos para futuro de Ryan Francisco

O São Paulo tem uma joia em suas mãos no time finalista da Copinha. Ryan Francisco, de 18 anos, é o artilheiro do torneio com dez gols e já é uma realidade dentro da torcida tricolor. Suspenso da final contra o Corinthians por conta do segundo cartão amarelo, o atacante vive a expectativa para o seu futuro no time principal.

Na estreia do Paulista, contra o Botafogo-SP, Ryan realizou sua primeira partida como titular no time principal. No ano passado, fez sua estreia no profissional na partida contra o Botafogo, pelo Brasileiro. Isso mostra como Luis Zubeldía monitora bem o atacante e o tem em seus planos.

Um dos desejos do treinador nesta janela de transferências era um atacante, para ter mais opções além de Calleri e André Silva. A diretoria não atendeu ao pedido e Ryan surge como uma bela oportunidade para Zubeldía. Após a vitória contra o Guarani, o técnico destacou que o jogador terá uma folga de uma semana e, em seu retorno, já treinará com o time principal.

“O Ryan, a partir de depois da folga que vai ter, uma semana, algo assim, é provável que já comece a trabalhar com o profissional, porque necessitamos ter uma terceira opção. Ele se candidatou para poder começar a trabalhar conosco”, pontuou.

Mesmo com oportunidades já registradas no time principal, Ryan ainda não está integrado à equipe profissional do São Paulo. A ideia é que o jogador seja observado ainda mais de perto pela comissão técnica para ser promovido de forma definitiva.

