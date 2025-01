Técnicos e capitães de São Paulo e Corinthians projetam final da Copinha

Neste sábado (25), às 10h, no Pacaembu, São Paulo e Corinthians disputam a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, nesta sexta-feira, os técnicos dos respectivos clubes falaram sobre suas expectativas para o confronto.

Técnico do São Paulo, Allan Barcelos falou sobre o privilégio de estar presente na grande final, por tudo que envolve o duelo. Além disso, destacou o protagonismo dos jogadores e citou o principal motivo que fez a equipe chegar na decisão.

“É um privilégio por todo o cenário que vem acontecendo: um clássico, num palco histórico e numa competição dessa magnitude. Então, o privilégio, confesso que não só para eles, mas pra nós também enquanto funcionários. Precisamos entender o que nos fez chegar até aqui e uma dessas principais virtudes foi a concentração, o foco, aquilo que a gente tem como objetivo principal onde a gente quer chegar. E obviamente são fatores que nos aproximaram dessa conquista. A gente vai precisar muito dessa atenção, dessa concentração para que os atletas possam buscar o protagonismo, a performance. O jogo é deles, eles são os protagonistas”, disse.

Já Orlando Ribeiro comentou sobre a pressão que os jovens sentem ao chegar à final de uma competição. Segundo o técnico do Corinthians, os atletas precisam entrar em campo com naturalidade, afinal, eles que conquistaram tal oportunidade.

“Tem que ser com naturalidade. Eles trabalharam pra isso, eles queriam isso, e é o que eu costumo dizer pra eles: eles são os responsáveis por isso. Então eles têm que se acostumar, eles estão no Corinthians, que é um time grande, assim como São Paulo também, então pra eles tem que ser natural (jogar uma final), eles não podem sentir nenhum tipo de dificuldade”, comentou.

Capitães das equipes também marcaram presença

A decisão não contará com as duas torcidas no estádio por se tratar de um clássico. Portanto, pela melhor campanha, apenas os tricolores poderão acompanhar a partida. Assim, o Corinthians abriu seu último treino para os torcedores. O volante Bahia comentou sobre o apoio recebido.

“O apoio da Fiel sempre é importante em todas as competições, tanto para os atletas de base, eu acho que foi muito importante o apoio deles e tenho certeza que nessa final eles vão estar nos apoiando de casa”, disse o jogador do Timão.

Pelo lado do São Paulo, o capitão Negrucci falou sobre a maior dificuldade que o time sentiu para chegar até esse momento. Afinal, na temporada anterior, a equipe passou por momentos turbulentos antes de conquistar a Copa do Brasil.

“Realmente tivemos bastante oscilações no primeiro semestre (de 2024), mas no segundo a equipe teve uma crescente muito grande com a chegada do professor Barcellos. Creio que isso foi fundamental para dar confiança aos jogadores e para terminar a temporada com a Copa do Brasil”, afirmou.

