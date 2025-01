Goleada da Argentina no Brasil pelo Sul-Americano Sub-20 rende memes na web

O Brasil sofreu um massacre histórico na estreia do Sul-Americano Sub-20. Na noite desta sexta-feira (24), a seleção de Ramon Menezes foi goleada por 6 a 0 pela Argentina. O resultado, aliás, se tornou a maior vitória dos argentinos no clássico em todas as categorias. Devido a isso, a atuação vergonhosa da base brasileira acabou virando meme nas redes sociais.

Com 11 minutos de jogo, o Brasil tomou três gols da Argentina, sendo um deles contra. Na volta do intervalo, em menos de dez minutos, sofreu mais dois, e a conta foi fechar na metade da etapa final. A Seleção Brasileira, logo, foi engolida em toda a partida, com estatísticas vexatórias.

A equipe de Ramon Menezes, afinal, teve apenas dois chutes a gol, nenhuma chance perigosa criada, só 38% de posse de bola, zero escanteio e quase metade de passes certos da Argentina (254 x 449).

Goleada da Argentina em cima do Brasil rende memes

O resultado vexatório e a atuação da Seleção Brasileira Sub-20 acabaram rendendo uma chuva de memes. Brasileiros e argentinos inundaram o X (antigo Twitter) com brincadeiras sobre a goleada histórica.

Confira os memes:

https://x.com/DataFutebol/status/1882968379314798918

https://x.com/Joaconel/status/1882966512602136718

https://x.com/balotaromantico/status/1882962359700148403

https://x.com/ChePanzaverde/status/1882937613461631330

https://x.com/elgraficoweb/status/1882964175577846202

https://x.com/yannehellenn/status/1882959176051368113

https://x.com/mateuzin_kkj/status/1882940084875645415

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.