Coritiba x Athletico: Onde assisitir, escalações e arbitragem

A quinta rodada do Campeonato Paranaense começa com o maior clássico do estado. Na tarde deste sábado (25), Coritiba e Athletico se enfrentam no Couto Pereira, às 16h, no primeiro duelo entre os rivais neste ano.

Os clubes chegam em momentos diferentes no campeonato. Apesar de estar atrás na tabela, o Coxa, sexto colocado, com seis pontos, vem de vitória. Enquanto o Furacão, que é o quarto, com sete pontos, não venceu nas duas últimas partidas.

Onde assistir

O clássico AthleTiba será transmitido pela NSports, através do canal fechado e do YouTube, para todo o Brasil. A partida também será exibida pela RIC TV, afiliada da Record, para o estado do Paraná. Outras opções são os canais oficiais dos dois clubes, Coxa Prime e Rede Furacão, que também exibem os jogos.

Como chega o Coritiba

Graças aos jovens, o Coxa chega com moral para o clássico. No meio da semana, o time Sub-20 venceu o Maringá, fora de casa, e reabilitou o clube após a derrota sofrida para o Cascavel, pelo time principal, na terceira rodada.

Para não perder o embalo e ir para a parte de cima da tabela, o técnico Mozart deve ter uma alteração na equipe que perdeu para o Cascavel. Caio Matheus, que foi titular na segunda rodada contra o São Joseense, deve atuar no ataque no lugar de Everaldo.

Como chega o Athletico

O Furacão começou bem no estadual, com duas vitórias em casa. Porém, bastou sair da Ligga Arena que as coisas desandaram. No primeiro jogo como visitante, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Azuriz. Depois, empate dentro de casa contra o Operário.

Mesmo com o momento ruim, Maurício Barbieri deve manter o mesmo time que empatou com o Fantasma. O treinador do Athletico só tem uma dúvida para o clássico, entre João Cruz e Isaac no campo de ataque.

CORITIBA X ATHLETICO

Campeonato Paranaense – 5ª Rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 16h

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Caio Matheus e Júnior Brumado. Técnico: Mozart

ATHLETICO: Mycael; Dudu, Lucas Belezi, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho e Bruno Zapelli; João Cruz (Isaac), Luiz Fernando; Lucas Di Yorio. Técnico: Maurício Barbieri

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn

