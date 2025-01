Pouso Alegre x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Empate e empate. Até agora, essa tem sido a realidade do Atlético na temporada. É verdade que o elenco principal segue em pré-temporada, o que significa que, até o momento, o torcedor mineiro viu apenas os jovens do sub-20 em ação. No entanto, é hora de vencer. A oportunidade para isso será neste domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Pouso Alegre, na cidade do interior de Minas Gerais, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A necessidade de vencer tem uma explicação: o Galo soma apenas dois pontos no Campeonato Mineiro, fruto dos empates contra Aymorés, na estreia, e Democrata, na segunda rodada. O Atlético ocupa a última posição do Grupo A, enquanto o Betim lidera com seis pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal Premiere.

Como chega o Atlético

O técnico Guilherme Dalla Déa enfrenta dois desfalques para o duelo contra o Pouso Alegre: o volante titular Vitinho, que ficou fora do último jogo devido a uma tendinite no joelho, e o atacante Pedro Ataíde, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Ambos não estarão em campo. A tendência, no entanto, é a de que o treinador consiga repetir a escalação que entrou em campo contra o Democrata, no meio de semana.

Como chega o Pouso Alegre

O Pouso Alegre, afinal, enfrenta sérios problemas no Campeonato Mineiro. Além de uma classificação ruim, na última posição do Grupo C, a equipe sofreu uma goleada histórica na última rodada: 7 a 0 contra o América. A derrota, aliás, provocou a principal mudança para o confronto contra o Galo: o técnico Igor Guerra foi demitido. No seu lugar, a diretoria anunciou o ex-volante do Cruzeiro, Henrique, que estava atuando como gerente de futebol, assumindo o cargo de forma interina.

POUSO ALEGRE X ATLÉTICO

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data e horário: 26/1/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre (MG)

Pouso Alegre: Adilson; Rafael Vaz, Vitão, Mailson e Jonathan; Magno, Sandro, Foguinho e Ray; Wandinho e Thaileon. Técnico: Henrique (interino)

Atlético: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Eric, David Kauã e Robert; Louback e Luiz Filipe. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso

Assistentes: Augusto Magno de Ramos e Weyder Marques Borges

VAR: Marco Aurélio Fazekas

