Santos se entende com Porto e acerta contratação de Gabriel Veron por empréstimo

O meia-atacante Gabriel Veron vai defender o Santos por empréstimo em 2025. O clube paulista acertou com o Porto na noite da última sexta-feira (24) o acordo por uma temporada, ou seja, até dezembro, com opção de compra. Ele passará por exames médicos na próxima segunda. A informação é do portal ‘Uol’.

O reforço para o setor ofensivo é um pedido do técnico português Pedro Caixinha, que insistiu com a diretoria alvinegra após a primeira recusa por parte dos portugueses. Outros clubes brasileiros, como São Paulo e Vasco, também tinham interesse na contratação.

Em 2024, Veron jogou em Belo Horizonte, emprestado ao Cruzeiro e teve aproveitamento abaixo da expectativa. Afinal, fez seis gols em 37 partidas. Assim, o clube celeste optou por não acionar o mecanismo de compra e desembolsar 10 milhões de euros (quase R$ 62 mihlões, na cotação atual).

Este, aliás, foi justamente o valor pago pelos Dragões em 2022, quando contrataram veron junto ao Palmeiras. Ao retornar para o Portugal, o jogador de 22 anos tomou conhecimento de que seguiria fora dos planos dos Dragões, onde tem contrato até junho de 2027.

