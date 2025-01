Palmeiras x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Palmeiras enfrenta o Novorizontino neste sábado (25/01), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão chega invicto para esta partida e com moral. Afinal, além de um empate e duas vitórias até aqui, o Alviverde bateu o rival Santos em seu último compromisso. Em contrapartida, o Aurinegro ainda não venceu na competição e tenta surpreender para somar seu primeiro triunfo no torneio. Cesar Tavares está no comando e na narração.

O premiado Cesar Tavares narra para a Voz do Esporte este Palmeiras x Novorizontino. Contudo, a cobertua ainda tem apresença de Rodrigo Seraphim nos comentários e Luiz Gaspar com as reportagens. Unfiam, não perca nada duelo do campeoníssimo Verdão contra o perigoso time de Novo Horizonte clicando na arte acima às 19h (de Brasília).

