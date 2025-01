Ronaldinho Gaúcho fará live para detalhar ‘Manual do Bruxo’

Com a participação especial dos jornailstas Fernanda Gentil e Guido Nunes, Ronaldinho Gaúcho fará uma live imperdível neste domingo (26), na qual revelará todos os detalhes do seu mais novo projeto: o “Manual do Bruxo”. Esse ecossistema de ensino, focado no desenvolvimento e na seleção de talentos, já está disponível para aqueles que desejam aprender os truques de um dos maiores ícones da história do futebol.

A seleção de talentos será realizada em três fases bem definidas. Inicialmente, os participantes terão acesso a videoaulas exclusivas, criadas para desenvolver habilidades como criatividade, ginga e técnica no futebol. Em seguida, haverá seletivas presenciais com os aprovados da etapa anterior. Por fim, Ronaldinho escolherá os talentos pessoalmente.

“Chegou o momento tão aguardado! Agora é a hora de aprender e aplicar todos os truques e movimentos que ensino no Manual do Bruxo. Estou muito feliz por poder oferecer essa experiência única para jovens apaixonados por futebol”, afirmou Ronaldinho Gaúcho, destacando a emoção de lançar este projeto.

A live oficial de lançamento terá transmissão a partir das 10h deste domingo, pelo canal oficial do Manual do Bruxo no YouTube. Até agora, em suma, mais de 300 mil pessoas já demonstraram interesse no projeto, organizadas em cerca de 260 grupos no WhatsApp. Para quem deseja, afinal, acompanhar cada detalhe e não perder nenhuma novidade, basta se cadastrar no site oficial: www.manualdobruxo.com.br.

