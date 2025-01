Goleada aumenta pressão sobre Ramon Menezes no comando da Seleção Sub-20

Após a goleada história da Argentina sobre o Brasil no Sul-Americano sub-20, a pressão sobre o trabalho do técnico Ramon Menezes aumentou. Isso abre possibilidade para uma mudança no comando depois da competição, visto que a humilhante derrota ecoou pelo mundo. Além disso, afeta diretamente a sequência do trabalho,

Vale lembrar que as críticas ao comandante não são uma novidade. Afinal, ele apresentou uma campanha insatisfatória no Mundial sub-20 de 2023, sendo apontado como um dos culpados pelo desempenho da seleção.

O resultado, portanto, coloca a cabeça de Ramon a prêmio. Na sequência do torneio, o Brasil mede forças com a Bolívia, neste domingo (26), e tenta se recuperar do baque. O confronto acontece no Misael Delgado (VEN), às 18h (de Brasília).

Treinador vira assunto na web com chuva de críticas

Logo após o duelo com os hermanos, as redes sociais passaram a criticar o técnico Ramon Menezes, sobretudo torcedores e jornalistas, que atrelaram a humilhação ao 7 a 1 de 2014.

O treinador assumiu o cargo em 8 de março de 2022, inicialmente para a categoria sub-20, porém dirigiu também o sub-23 e até mesmo o grupo principal (uma vitória e duas derrotas na condição de interino).

Por fim, nas críticas, muitos relembraram a sucessão de fracassos em certames de relevância como o Mundial Sub-20 de 2023 e não classificação para os Jogos Olímpicos de 2024.

Para muitos, não há qualquer justificativa para mantê-lo em um cargo tão importante para o futuro da seleção brasileira. A insistência mesmo diante dos fracos resultados também teve destaque nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.