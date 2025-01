Vasco x Portuguesa-RJ: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a estreia da equipe principal, que venceu o Madureira, na Arena da Amazônia, o Vasco volta a campo neste domingo (26) pelo Campeonato Carioca. Assim, o Cruz-Maltino encara a Portuguesa-RJ, às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada da competição, e tenta encostar no pelotão de frente para almejar uma vaga na semifinal.

Com o triunfo sobre o Tricolor Suburbano, os comandados do técnico Fábio Carille somam 6 pontos e ocupam a 5ª colocação, enquanto a Lusa também tem a mesma pontuação, porém fica à frente por ter uma vitória a mais.

Onde assistir

O confronto deste domingo (26) terá a transmissão da Band, do Premiere (canal fechado) e do canal GOAT.

Como chega o Vasco

Os únicos desfalques do técnico Fábio Carille são os atletas que estão lesionados. Dessa forma, os atacantes Adson e David e o meia Guilherme Estrella seguem de fora dos gramados. Afinal, o primeiro o primeiro vai retirar a placa da perna, enquanto o jovem precisará passar por uma nova cirurgia no joelho. Emerson Rodríguez deixou o clube, retornou ao Inter Miami e encaminhou o acerto com o Ludogorets, da Bulgária.

Como chega a Portuguesa-RJ

A Lusa carioca tenta se recuperar da derrota para o Fluminense para seguir no G4 do Estadual e sonhar com uma vaga na semifinal. No entanto, a equipe terá uma baixa para a partida, visto que Patrick Vieira sentiu dores na panturrilha. Por outro lado, terá o retorno de Miguel Vinícius, que cumpriu suspensão.

Vasco x Portuguesa-RJ

5ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 26/01/2025, às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA-RJ: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho, Anderson Rosa; Joãozinho, Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

