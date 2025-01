Santos se aproxima da contratação de Zé Rafael e também pode tirar Rony do Palmeiras

Após duas negativas, o volante Zé Rafael está perto de deixar o Palmeiras e acertar com o Santos. A negociação avançou e ele deve deixar o Alviverde rumo à Vila Belmiro em uma transferência em definitivo. E não deve ser o único a fazer o caminho, afinal Rony também negocia sua ida para o Peixe. A informação é do “ge”.

Zé Rafael ainda não entrou em campo com o Palmeiras no Campeonato Paulista. O jogador realiza um cronograma específico de tratamento de um problema na coluna. Os clubes ainda alinham detalhes para a venda do atleta ao Santos. Os valores, contudo, não foram revelados.

O Peixe quer a contratação do camisa 8 desde o ano passado. Nas primeiras duas investidas, o jogador decidiu ficar no Palmeiras e negou as ofertas do Santos. Agora, a proposta salarial agradou ao volante, o que fez a negociação tomar outros rumos.

No entanto, se Zé Rafael, de fato, assinar com o Peixe, ele não poderá atuar no Campeonato Paulista. Afinal, o regulamento não permite que um mesmo jogador seja inscrito por mais de uma equipe. O volante está na lista A do Verdão, mesmo não tendo atuado até o momento.

Um dos mais antigos do elenco alviverde, Zé Rafael chegou à Academia em 2019 e foi importante no grupo do técnico Abel Ferreira. Todavia, perdeu espaço na última temporada. No total, ele entrou em campo em 311 partidas e fez 25 gols pelo Alviverde.

Para o setor, o Palmeiras anunciou na última sexta-feira (24) a contratação do uruguaio Emiliano Martínez e ainda busca a contratação de Andreas Pereira, um dos destaques do Fulham, da Inglaterra.

Rony também pode fechar com o Santos

Além de Zé Rafael, o Santos planeja a contratação de Rony, também do Palmeiras. O atacante tem o aval do técnico Pedro Caixinha, que voltou a citar a necessidade de reforços após a derrota para o próprio time alviverde, na última rodada do Paulistão.

O jogador não tem problemas físicos neste início de temporada e vem treinando com os demais companheiros, porém não vendo sendo relacionado por Abel Ferreira por conta da indefinição de seu futuro. O clube chegou a aceitar a oferta do Fluminense de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) e teria direito a metade do montante. No entanto, o atleta não entrou em acordo com o Tricolor no que tange aos salários.

No Palmeiras desde 2020, Rony tem 283 jogos, com 70 gols marcados e 27 assistências. Assim como Zé Rafael, caso acerte com o Peixe, não poderá jogar o Paulistão por já estar entre os inscritos do Verdão.

