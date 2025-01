Wendel assina contrato com o Botafogo, e multa rescisória chega a quase R$ 2 bilhões

O volante Wendel assinou contrato com o Botafogo na última sexta-feira (24). O clube ainda não anunciou de forma oficial o vínculo, que já está no papel. O jogador foi contratado junto ao Zenit, da Rússia, em negociação envolvendo a venda de Luiz Henrique, porém chegará ao Rio de Janeiro para reforçar o Alvinegro somente no meio do ano. O atacante Artur, por sua vez, chegará imediatamente.

O contrato firmado entre Wendel e Botafogo será válido de 3 de junho de 2025 a 30 de junho de 2029. A multa rescisória chama a atenção pelas cifras elevadas: 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) para clubes do exterior, de acordo com o “ge”.

Para a negociação ser sacramentada, o volante exigiu terminar a atual temporada com o Zenit. Afinal, é titular da equipe russa, que briga pelo título do campeonato nacional. Assim, ele vai se reapresentar ao Botafogo a tempo de atuar no Super Mundial de Clubes, que terá início no dia 14 de junho.

Para contar com Wendel, o Alvinegro desembolsará 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). Revelado pelo Fluminense, o jogador transferiu-se em seguida para o Sporting, de Portugal. Em 19 partidas na atual temporada, marcou dois gols e distribuiu 11 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.