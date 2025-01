Leila Pereira aciona Justiça após ofensas de Dudu

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira entrou com um pedido na Justiça para que o atacante Dudu a indenize por ofensas contra ela. A mandatária espera receber pelo menos R$ 500 mil, de acordo com apuração do Jogada 10.

A relação entre as partes ficou bastante complicada. Tudo começou quando Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o Palmeiras pela “porta dos fundos” ao se transferir para o Cruzeiro. A declaração ocorreu durante o anúncio do novo patrocinador máster do Verdão.

“É uma situação completamente diferente. Fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pelas portas dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões”, comentou Leila.

Além disso, a mandatária alviverde destacou que Dudu fez o Palmeiras perder dinheiro, pois saiu sem custos para o time celeste. O atleta, por sua vez, respondeu rapidamente. No Instagram, ele usou palavras de baixo calão para se referir a Leila e postou uma foto com as taças que já conquistou pelo Palmeiras.

Treta entre Leila e Dudu prosseguiu

Na terça-feira, dia 14, o desentendimento teve continuidade. Dudu voltou a usar as redes sociais para chamar Pereira de falsa.

A mandatária, por sua vez, entende que as declarações ultrapassaram os limites e, segundo o “Uol”, classificou as falas como “inaceitáveis, agressivas e machistas”. Assim, a empresária já acionou seus advogados.

O caso, aliás, passou de Dudu e Leila para envolver até a esposa do jogador. Paula Campos alfinetou a presidente do Verdão e acusou Pereira de ter um “problema pessoal” com o atacante.

