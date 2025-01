Flamengo bate Volta Redonda na estreia do time principal

O Flamengo venceu a segunda consecutiva no Carioca de 2025. Na estreia do time principal, o Rubro-Negro teve domínio da partida do início ao fim, venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste domingo (25), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Assim, o Mais Querido saltou na tabela e entrou no G-4 da competição. Michael abriu o placar na etapa final, enquanto Plata completou o placar no segundo tempo.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

Com a vitória, o Flamengo subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda pode perder a posição no restante da rodada. Já o Volta Redonda, por sua vez, segue em segundo, com nove, e também corre risco de descer na tabela. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, enquanto o Voltaço recebe a Portuguesa, quarta (29), às 20h30, no Raulino de Oliveira.

Mengão massacra do início ao fim

O Flamengo dominou a etapa inicial do primeiro ao último minuto. O time comandado por Filipe Luís fez uma marcação alta e não deixou o Volta Redonda respirar. Assim, o Rubro-Negro teve mais volume e encontrou muitos espaços principalmente pelo lado direito nos avanços de Wesley e Gerson. Bruno Henrique teve a primeira grande chance, mas perdeu cara a cara com o goleiro. Em cobrança de falta, De la Cruz carimbou a trave. O gol estava maduro e saiu dos pés de Michael, aos 42, após falha da defesa do Voltaço.

O segundo tempo começou como terminou a primeira etapa, com o Flamengo dominando. Já no primeiro lance, Plata recebeu na entrada da área e acertou belo chute no ângulo do goleiro Jean Drosny, sem chance de defesa. Após ampliar o placar, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo e controlou as ações. Assim, o Volta Redonda chegou a ocupar mais o campo ofensivo, mas sem levar perigo ao goleiro Rossi. Por outro lado, o Voltaço deu mais espaços. Dessa forma, o Mengão teve chances com Juninho e Arrascaeta, mas não fez o terceiro.

Volta Redonda x Flamengo

5ª rodada da Taça Guanabara

Data: 24/01/2025

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia e Sanchez; Bruno Barra (Luís Cáceres, min. 9’/2ºT), Pierre (Henrique Silva, min. 30’/2ºT) e Robinho; Bruno Santos, Marquinhos (PK, min. 36’/1ºT) e MV (Mirandinha, min. 9’/2ºT). Técnico: Rogério Corrêa

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela, min. 15’/2ºT), Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Ayrton Lucas, min. 14’/2ºT); Pulgar, De la Cruz (Arrascaeta, min. 0’/2ºT) e Gerson; Plata, Michael (Allan, min. 38’/2ºT) e Bruno Henrique (Juninho, min. 14’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Michael, aos 42′ do 1ºT (0-1); Plata, aos 1′ do 2ºT (0-2)

Cartões amarelos: Bruno Santos (VRE); Léo Pereira, Varela (FLA)

