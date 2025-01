NFL: finais de conferência marcam revanche e clássico de divisão

Falta apenas mais um passo até o Super Bowl LIX. Neste domingo (26/1), é vez do último capítulo antes do maior evento do futebol americano e as finais de conferência da NFL prometem não deixar a desejar. De um lado, a NFC (Conferência Nacional) será decidida entre Philadelphia Eagles e Washington Commanders, enquanto a AFC (Conferência Americana) terá um duelo à parte de Patrick Mahomes e Josh Allen em Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills. Os vencedores se enfrentam em 9 de fevereiro, em Nova Orleans, valendo o título da liga.

A abertura do dia será às 17h, no Lincoln Financial Field, em Philly. O clássico de divisão entre Eagles e Commanders já soma 180 confrontos, mas apenas uma vez em playoffs, em 1991, com vitória do time da capital. Nesta temporada, cada equipe venceu uma vez na etapa regular, mas agora a vitória no tira-teima tem valor extra, especialmente para os protagonistas de cada lado, ambos com um objetivo histórico em mente.

Por Philadelphia, o nome para ficar de olho é Saquon Barkley. O jogador foi o grande destaque da vitória contra o Rams no Divisional Round (a semifinal de conferência), somando 205 jardas e dois touchdowns. Se correr para mais 148 neste domingo, ele ultrapassa as 2.465 de Terrell Davis em 1998 e se torna o atleta com mais jardas corridas em uma única temporada na história da liga. A preocupação, porém, é com Jalen Hurts. O quarterback lesionou o joelho na última partida e precisará usar um suporte na perna, mas deve jogar.

Por Washington, é a chance do conto de fadas perfeito para o garoto de ouro. O Commanders estava há três décadas sem chegar na final de conferência, até surgir Jayden Daniels, que pode se tornar o primeiro QB calouro a chegar ao Super Bowl como titular. O egresso de LSU surpreendeu o mundo da NFL ao vencer o Detroit Lions na rodada anterior e mostrou que a equipe pode bater qualquer um, especialmente com a defesa melhorando de nível para acompanhar o ataque potente liderado pelo jovem de 24 anos.

Os maiores holofotes, no entanto, são para Chiefs e Bills, às 20h30, no Arrowhead. Este será o quarto confronto entre as equipes nos últimos cinco playoffs, mas Kansas City levou a melhor em todas as ocasiões, incluindo na temporada passada. A revanche de Josh Allen contra Patrick Mahomes pode ser um divisor de águas na carreira de ambos.

Para o craque do Bills, a vitória, depois de já ter derrotado Lamar Jackson e o Baltimore Ravens, significa tirar uma pedra do sapato que o acompanhou nos últimos anos e ficaria a um jogo de ganhar o primeiro título da história da franquia. Já para a estrela do time do Missouri, além de reafirmar o posto de melhor quarterback da geração, ele ainda pode fazer o Chiefs ser o primeiro time a se tornar tricampeão na era moderna da NFL.

O cara a cara entre a dupla já conta com oito capítulos e está empatado, mas Mahomes venceu todas as três vezes em que o encontro foi na pós-temporada. O mais marcante é um bom exemplo do tamanho da rivalidade entre eles. Na edição de 2021/22, Kansas City venceu na prorrogação com um “touchdown de ouro” e gerou muita reclamação de que Allen e os Bills mereciam ao menos uma oportunidade no ataque. Depois disso, a NFL mudou a regra do tempo extra.

Prêmios da temporada

A proximidade do Super Bowl também significa que está na hora de revelar os vencedores dos prêmios de destaque da temporada. A NFL anunciou na última quinta-feira (23/1) os finalistas de cada categoria. A glória de jogador mais valioso (MVP) está com favoritismo para Lamar Jackson (Ravens) e Josh Allen (Bills), enquanto Saquon Barkley (Eagles), Joe Burrow (Bengals) e Jared Goff (Lions) completam a lista. O anúncio oficial será em uma cerimônia em 6 de fevereiro.

Por outro lado, o troféu de melhor jogador de defesa é o mais em aberto. Líder da liga em sacks, Trey Hendrickson (Bengals) é um dos cotados, além de Zack Baun (Eagles), Myles Garrett (Browns), Pat Surtain II (Broncos) e T.J. Watt (Steelers). No ataque, os postulantes são Ja’Marr Chase (Bengals) e Derrick Henry (Ravens), junto dos candidatos a MVP Barkley, Burrow e Jackson.

Confira a lista dos prêmios da temporada

Jogador mais valioso (MVP)

Josh Allen (Quarterback) – Buffalo Bills

Saquon Barkley (Running Back) – Philadelphia Eagles

Joe Burrow (QB) – Cincinnati Bengals

Jared Goff (QB) – Detroit Lions

Lamar Jackson (QB) – Baltimore Ravens

Técnico do ano (COY)

Dan Campbell – Detroit Lions

Kevin O'Connell – Minnesota Vikings

Sean Payton – Denver Broncos

Dan Quinn – Washington Commanders

Andy Reid – Kansas City Chiefs

Assistente do ano

Joe Brady (coordenador ofensivo) – Buffalo Bills

Vic Fangio (coordenador defensivo) – Philadelphia Eagles

Brian Flores (coordenador defensivo) – Minnesota Vikings

Aaron Glenn (coordenador defensivo) – Detroit Lions

Ben Johnson (coordenador ofensivo) – Detroit Lions

Jogador de defesa do ano (DPOY)

Zack Baun (Linebacker) – Philadelphia Eagles

Myles Garrett (Defensive End) – Cleveland Browns

Trey Hendrickson (DE) – Cincinnati Bengals

Pat Surtain II (Cornerback) – Denver Broncos

T.J. Watt (LB) – Pittsburgh Steelers

Jogador de ataque do ano (OPOY)

Saquon Barkley (RB) – Philadelphia Eagles

Joe Burrow (QB) – Cincinnati Bengals

Ja'Marr Chase (Wide Receiver) – Cincinnati Bengals

Derrick Henry (RB) – Baltimore Ravens

Lamar Jackson (QB) – Baltimore Ravens

Comeback player (melhor recuperação)

Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals

Sam Darnold, QB, Minnesota Vikings

J.K. Dobbins, RB, Los Angeles Chargers

Christian Gonzalez, CB, New England Patriots

Damar Hamlin, S, Buffalo Bills

Calouro de defesa do ano (DROY)

Cooper DeJean (Defensive Back) – Philadelphia Eagles

Braden Fiske (DE) – Los Angeles Rams

Quinyon Mitchell (CB) – Philadelphia Eagles

Chop Robinson (LB) –Miami Dolphins

Jared Verse (LB) – Los Angeles Rams

Calouro de ataque do ano (OROY)

Brock Bowers (Tight End) – Las Vegas Raiders

Jayden Daniels (QB) – Washington Commanders

Malik Nabers (WR) – New York Giants

Bo Nix (QB) – Denver Broncos

Brian Thomas Jr. (WR) – Jacksonville Jaguars