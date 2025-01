Plata enaltece trabalho de Filipe Luís e celebra gol: ‘Muito especial’

Gonzalo Plata brilhou na estreia do time principal do Flamengo no Carioca. O equatoriano marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, neste sábado (25), em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, e elogiou o trabalho do técnico Filipe Luís durante a pré-temporada, realizada nos Estados Unidos.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

“Penso que a gente fez o que o Filipe Luís falou para nós. Trabalhamos muito no início da pré-temporada, para fazer o que ele pede dentro do campo. Sabemos que temos muita coisa para melhorar, mas creio que estamos no caminho certo. Sobre o meu gol, muito, muito especial, é para a minha família. Mudei o número, agora estou com a 50. Muito mais especial ainda”, disse.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda pode perder a posição no restante da rodada. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Este será o último jogo antes da Supercopa Rei, contra o Botafogo.

