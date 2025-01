Na estreia de Tiquinho, Santos cai para o Velo

Na estreia do centroavante Tiquinho, que entrou no início do segundo tempo, o Santos perdeu para o Velo Clube por 2 a 1, neste sábado (25), no Benitão, pela quarta rodada desta edição do Campeonato Paulista. Amorim, duas vezes, marcou para os anfitriões. Godoy, uma das caras novas do Peixe, em 2025, descontou.

O Santos é o segundo colocado do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. Já o Velo, com sua primeira vitória na Série A do Paulista em mais de 40 anos, segue na lanterna do D, com três.

Duas na trave

Apesar de um jogo de poucas emoções, as traves balançaram duas vezes na partida em Rio Branco. Meirelles, do Santos, quase acerta a rede, em cobrança de falta, provocando o “uh” da galera alvinegra. Baiano, por sua vez, de cabeça, respondeu, deixando o grito de “gol” entalado na torcida do Velo. No decorrer do espetáculo, a bola ficou muito presa no meio de campo por conta da falta de criatividade dos artistas da peleja.

Santos se perde de vez

O segundo tempo foi um pesadelo para o Santos. Tiquinho, enfim, foi a campo com a camisa do Peixe. Mas não faria milagre. E o Velo se aproveitou. Meirelles tentou afastar a bola e chutou em cima de Amorim, que abriu o placar. O mesmo centroavante do Velo do time da casa ganhou fácil da defesa alvinegra para ampliar o marcador. A equipe da Baixada não jogou, apesar do gol de honra de Godoy. Pelo contrário, foi dominada pelo time de Rio Claro.

VELO CLUBE 2×1 SANTOS

Campeonato Paulista – 4ª Rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 18h30

Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)

Gols: Amorim, 7’/2ºT (1-0), Amorim, 39’2ºT (2-0); Godoy, 45’/2ºT (2-1)

VELO CLUBE: Dalton; Ferraz, Ribeiro (Vaz, 44’/2ºT), Mancha (Itambé, Intervalo) e Campos (Siqueira, 32’/2ºT); Augusto, Favela, Baiano e Barreto (Carlos Manuel, 18’/2ºT); Nem (Silas, 32’/2ºT) e Amorim. Técnico: Guilherme Alves

SANTOS: Brazão; Chermont, Luisão, Peres e Souza (Escobar, 20’/2ºT); Schmidt (Godoy, 15’/2ºT), Rincón e Patrick (Guilherme, Intervalo); Miguelito (Tiquinho, 15’/2ºT), Bontempo (Pituca, 15’/2ºT) e Meirelles. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Diego Morelli de Oliveira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartão Amarelo: Mancha, Baiano, Itambé (VEL)

Cartão Vermelho:

