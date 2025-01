Leila comenta renovação de Abel Ferreira e diz sobre Andreas Pereira: ‘Não cogito mais’

Antes do jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, a presidente Leila Pereira comentou sobre a renovação de contrato de Abel Ferreira. O técnico português tem vínculo com o Alviverde até o fim do ano. No entanto, a mandatária tem o desejo de mantê-lo até o fim do seu segundo mandato. Ainda não houve conversas entre as partes.

“Não conversei ainda com Abel sobre renovação, o Abel tem contrato conosco até o fim do ano, mas não é novidade para ninguém que meu desejo é que ele permaneça até o fim do meu segundo mandato. Não conversamos, ele sabe do meu desejo, mas estamos focados no mercado, isto é muito importante. Ainda não conversamos com Abel, mas não tenho dúvidas de que ele está muito feliz aqui conosco”, disse à TNT Sports.

Além disso, Leila Pereira falou a negociação com o meia Andreas Pereira, do Fulham. A presidente afirmou que o desejo permanece mesmo com a chegada de Emiliano Martínez, porém as tratativas não avançaram para um desfecho positivo.

“Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira após contratar Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos, foram excelentes contratações. Não temos portas fechadas, mas estamos trabalhando com o que já contratamos e coisas viáveis. Por enquanto não tem novidades”.

Por fim, Leila confirmou que há negociações para saídas de Zé Rafael e Rony, mas nada concretizado. Para comentar sobre o assunto, a mandatária do Palmeiras usou caso de Claudinho como exemplo.

“Complicado falarmos em negociações com atletas, enquanto não está assinado, nada está concluído. Zé Rafael e Rony são importantes, mas não posso negar que não tenham negociações, mas nada finalizado. Vocês viram o que aconteceu com o Claudinho. Estava tudo fechado e no momento de assinar, não assinou. Existem conversas, mas que se não foram encaminhadas, não tem problema nenhum. Zé Rafael é muito importante, Rony também. Eles têm contrato em andamento”, finalizou.

