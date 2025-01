Brasília vence União Corinthians e avança à semifinal da Copa Super 8

Deu Brasília no duelo de principiantes. O time candango venceu o União Corinthians por 85 x 75, neste sábado (25/1), no Nilson Nelson, pelas quartas de final da Copa Super 8, e avançou de fase no torneio de mata-mata. Estreante na competição que reúne os oito líderes do primeiro turno do NBB, o tricampeão nacional já garantiu um lugar entre os quatro melhores times do país e continua voando na temporada. O próximo adversário será o líder Minas, na terça-feira (28/1).

Com a mão quente, o ala-armador Gemadinha foi o cestinha dos brasilienses mais uma vez, autor de 18 pontos e quatro cestas de fora. Além dele, o estadunidense Anton Cook e o armador Lucas Lacerda foram outras peças importantes, com 14 e 18 pontos, respectivamente. Do lado gaúcho, o destaque foi o ala Duane Johnson, oitavo maior pontuador da temporada do NBB. O norte-americano somou 20 pontos, apoiado por outros 11 do pivô Dikembe.

“Foi importante abrir vantagem no começo, ir ditando o ritmo do jogo, porque ficar correndo atrás é mais cansativo. A gente conseguiu fazer isso bem hoje, administramos e o time está de parabéns. No final tive os lances livres essenciais e consegui acertar, treino muito para isso e estou preparado. Agora é seguir em frente, ir passo a passo, e já pensar na próxima vitória”, contou Lucas ao Correio.

É a primeira vez que o Brasília vence uma fase eliminatória no basquete nacional desde a temporada de 2015/16, época de Guilherme Giovannoni, Deryk Ramos, Arthur e companhia. Na ocasião, o antigo Lobos Brasília deixou para trás o Caxias do Sul e o Paulistano nos playoffs antes de ser superado pelo Bauru na semifinal. Desde então, os brasilienses disputaram o mata-mata de 2016/17 e de 2018/19, mas em ambos foi eliminado na etapa inicial.

“O Brasília está voltando para um lugar onde nunca deveria ter saído. Aconteceram muitas coisas nesse caminho, mas estamos recuperando. Estar nessas competições é importante para o time, traz visibilidade, e a tendência é crescer cada vez mais. Não ganhamos nada ainda, foi só um jogo, mas tudo pode acontecer”, acrescentou Gemadinha.

Os candangos agora rumam para Belo Horizonte, onde encaram o Minas na próxima terça-feira (28/1), na Arena UniBH, com horário oficial a ser definido. Se também avançar, a decisão será no sábado (1/2) e o local depende do adversário. Do outro lado do chaveamento, Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (26/1), às 11h, para definir o adversário de Franca ou Pinheiros, que jogam às 16h.

Depois do fim da Super 8, os comandados do técnico Dedé Barbosa retomam a campanha no NBB em 5 de fevereiro, quando visitam a Unifacisa na Paraíba, às 19h30. O time candango é o terceiro colocado na competição, com 14 vitórias em 22 jogos e segue na cola do líder Minas e do Flamengo. Se continuar no pelotão da frente, o Distrito Federal voltará a ter um representante nos playoffs pela primeira vez desde 2018/19.

O jogo

No embalo da torcida presente no Nilson Nelson, o Brasília começou quente e logo abriu oito pontos de vantagem, com bolas importantes de Pedro Mendonça e Gemadinha. O União Corinthians tentou responder, mas o aproveitamento baixo nas bolas do perímetro e na linha de lance livre não ajudaram. Quando o adversário tentava encaixar uma boa sequência, os donos da casa respondiam com uma cesta importante e mantinham a administração do placar, mas sem abrir muita distância, toada que continuou no segundo quarto.

Na volta do intervalo, na frente por 45 x 39, os candangos apertaram a defesa e não deixaram os gaúchos acertarem uma tentativa de três sequer. Enquanto isso, vindo do banco, o estadunidense Anton Cook somou oito pontos e fez a vantagem dos mandantes chegar em uma dezena, na frente por 65 x 55.

Com a corda no pescoço, o União Corinthians partiu para cima no último quarto e Duane Johnson chamou a responsabilidade. Um dos principais pontuadores do NBB, o norte-americano fez 10 pontos apenas na parcial e fez a equipe encostar de vez no placar. Então foi vez de Lucas Lacerda aparecer. O armador anotou seis pontos seguidos, perfeito da linha de lance livre, e sacramentou a vitória do Brasília por 85 x 75.