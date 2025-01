Ex-Vasco, zagueiro do Athletico-PR é alvo de ataques racistas

Além da pancadaria, o clássico entre Coritiba e Athletico-PR teve outros cenas lamentáveis. Da arquibancada do Couto Pereira, um torcedor do Coxa, aos berros, chamou o zagueiro Léo, do Furacão, de “macaco”, no primeiro tempo, após a expulsão do jogador. Ele repetiu a ofensa enquanto o atleta, ex-Vasco, se dirigia ao vestiário. Em campo, o jogo, pelo Campeonato Paranaense, terminou com o score de 0 a 0.

“Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai em bora, Léo Pelé, seu preto, macaco do c******. Olha para cá, seu macaco”, esbravejava o torcedor racista.

Em nota, o Athletico avisou que adotará todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. O clube também prestou total apoio ao beque.