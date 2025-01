Abel Ferreira anuncia saída do Palmeiras ao fim do contrato: ‘??ltimo ano no Brasil’

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do G Novorizontino, durante partida v..lida pela fase de grupos, do Campeonato Paulista, S..rie A1, na Arena Barueri. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, neste sábado (25). O jogo aconteceu pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A derrota deu fim a invencibilidade do Alviverde no estadual, mas não causou pânico ao técnico Abel Ferreira, que se mostrou tranquilo com a sequência do trabalho.

“Temos de ter pés na terra, estarmos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, nem somos os piores agora. Temos de seguir o trabalho”, disse na coletiva de imprensa.

Além disso, Abel Ferreira aproveitou para anunciar a saída do Palmeiras ao fim do contrato, que se encerra em dezembro. O técnico português deixou claro que não deve renovar com o clube. Antes da partida, a presidente Leila Pereira afirmou que ainda não houve conversas, mas que tem desejo de mantê-lo.

“Vou para meu último ano no Brasil e em todos anos tivemos momentos bons e ruins. Fizemos uma péssima segunda parte e vamos seguir o trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar todas. Sabemos o que estamos fazendo, sobretudo dentro, porque fora o Palmeiras já disse várias vezes. Responsabilidade hoje total é minha, jogamos muito bem a primeira parte, muito mal a segunda parte. Vamos seguir o caminho.”

Abel defende Anderson Barros e cita carências do grupo

Por fim, Abel saiu em defesa de Anderson Barros, alvo de críticas da torcida do Palmeiras após a derrota para o Novorizontino, e analisou as carências do grupo, que conta com os reforços de Facundo Torres, Paulinho e Emiliano Martínez para 2025.

“Cada vez que fazem isso, assobiam nosso emblema. Estamos a falar diretamente do Barros, 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas, o Palmeiras estava quando eu cheguei, em dívidas, uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda gente. Presidente, jogadores, treinador, e o Barros, todos juntos, somos das equipes mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. Por isso é tão difícil negociar com o Palmeiras.”

“Zagueiro é notório. Saiu Vitor Reis e já outras posições que vocês sabem que não continuar a repetir. É bom perder às vezes para por a nu algumas fragilidades que nós temos, para nossos atletas perceberem que não há jogos fáceis e que não podemos tirar o pé do acelerador da primeira para segunda parte.”

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (28), quando recebe o RB Bragantino no Allianz Parque às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.