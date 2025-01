Mirassol x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

A Portuguesa, neste domingo, 26/1, vai até Mirassol enfrentar o time da casa, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Paulistão. Enquanto o Mirassol é vice-líder do Grupo A e mostrando serviço, a Lusa precisa se recuperar, pois tem dois pontos e está na lantena do Grupo B. A Voz do Esporte faz a cobertura desta partida. A transmissão tem início às 14h30, sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Diego Mazur narra oduelo. Mas a cobertura também tem a presençade Diogo Martin nos comentários e a s reportagens de Nino Cyrilo. Clique acima a partir das 14h30 (de Brasília) e não perca nada deste Mirassol x Portuguesa.

