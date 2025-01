Flamengo libera cinco para negociarem com outros clubes

O Flamengo divulgou neste domingo que cinco jogadores não farão parte do elenco para 2025. Assim, estão liberados para buscarem novos clubes. São eles: os atacantes Carlinhos e Thiaguinho, os zagueiros Pablo e Zé Wellington, e o apoiador Caio Garcia.

Porém, enquanto não definem seus futuros, os cinco seguirão treinando no Ninho do Urubu, mas afastados do grupo principal.

Raio X do quinteto do Flamengo

Do quinteto, o primeiro que deve ter o futuro definido é Carlinhos. O atacante, que jogou as primeiras partidas do Carioca integrando o time B e é o artilheiro do Estadual (três gols), está a caminho do Vitória. Os demaiis também tiveram oportunidades no time B (que conquistou apenas quatro pontos em quatro jogos). Thiaguinho vem sendo emprestado sistematicamente desde que o clube o contratou, em 2019, junto ao Náutico, e não vinha sendo utilizado. Em 2024, ele defendeu o Treze-PB e tudo indica que jogará em algum clube do Nordeste.

Pablo, emprestado ao Botafogo em 2024, sofreu uma lesão defendendo o Glorioso e atuou pouco na temporada passada. Mesmo com as saídas de David Luiz e Fabrício Bruno, não deve ganhar chances no elenco de Jorge Sampaoli. Caio Garcia e Zé Wellington são jogadores oriundos da base e com pouca experiência.

