Guarani x Noroeste, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo, 26/1, às 20h30 (de Brasília), o Guarani recebe o Noroeste em jogo pela 5ª rodada do Paulistão. O Bugre lidera o Grupo B com 4 pontos e pode abrir frente com um bom resultado. O Noroeste está no mesmo caso. Lidera o Grupo C com 5 pontos, Se vencer dispara de vez. A Voz do Esporte transmite o duelo a partir das 19h, com o seu tradicional pré-jogo. A bola, ao rolar, terá a narração se Eduardo Rizzati.

A cobertura deste Guarani x Noroeste ainda conta com os comentários de Cleion Santos e as reportagens de Pedro Rigoni. Confira tudo a partir das 19h, clicando na arte acima.

