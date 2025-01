Atlético com time B empata Pouso Alegre e segue sem vencer no Mineiro

Atlétido e Pouso Alegre fazem jogo com poucas chancesde gol, pela terceirarodada do Mineiro - (crédito: Fioti: Daniela Veiga/Atlético)

Em Pouso Alegre, neste domingo, 26/1, no Estádio Manduzão, o Atlético enfrentou os donos da casa pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Mais uma vez, o Galo utilizou o time B, com Guilherme Dalla Déa como treinador. Afinal, Cuca e o time principal seguem em pré-temporada nos EUA. Após um primeiro tempo equilibrado, o Atlético teve um jogador expulso, Paulo Vitor, logo aos dois minutos da etapa final. Assim, começou a sofrer pressão. Mas, no fim, nenhum gol para nenhum dos times, 0 a 0.

Assim, o Atlético, com três empates em três jogos, está na lanterna do Grupo A. O Pouso Alegre somou seu primeiro ponto e segue em último no Grupo C. Vale lembrar que, no Campeonato Mineiro, após oito rodadas, se classificam para as semifinais os três líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado.

Atlético e Pouso Alegre, nada de gol

O primeiro tempo foi de estudos e poucos lances. Aos seis minutos, a primeira chance do Galo aconteceu, quando Renan lançou Roberto, que saiu da marcação e chutou uma bola que passou raspando o gol de Adilson. Aos 38, David Kauã quase abriu o placar, mas seu chute foi no meio do gol, nas mãos de Adilson. O Pouso Alegre pouco assustou, cadenciando o jogo.

No segundo tempo, Paulo Vitor, que já tinha amarelo, fez uma falta atabalhoada e levou o cartão vermelho, deixando o Galo com dez jogadores. Embora o Atlético tenha quase marcado com David Kauã, em uma grande defesa de Adilson no reflexo, o Pouso Alegre passou a dominar. Finalizou quatro vezes com Foguinho, além de um chute de fora da área e uma cabeçada de Magno. O Galo, em alguns momentos, levava perigo, como em um chute de Índio que passou raspando a trave direita de Adilson. Mas a verdade é que o Pouso Alegre foi melhor. O placar terminou 0 a 0, mas se algum time merecia vencer, foi o da casa.

POUSO ALEGRE 0X0 ATLÉTICO

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data: 26/1/2025

Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre (MG)

POUSO ALEGRE: Adilson; Rafael Vaz, Vitão, Mailson e Jonathan (Dagoberto, 16’/2ºT); Felipe Moreira (Buscarioli, 33’/2ºT), Magno, Sandro (Gabriel, 40’/2ºT), Foguinho (Wandinho, 40’/2ºT) e Ray (Thaileon, 16’/2ºT); Maxwell. Técnico: Henrique (interino)

ATLÉTICO MINEIRO Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Eric (Índio, 28’/2ºT), David Kauã (Kauan Guilherme, 36’/2ºT) e Robert (Zé Phelipe, 7’/2ºT); Louback (Lucas Daniel, 36’/2ºT) e Luiz Filipe (Alisson Souza, 29’/2ºT). Técnico: Guilherme Dalla Déa.

Gols: –

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso

Assistentes: Augusto Magno de Ramos e Weyder Marques Borges

VAR: Marco Aurélio Fazekas

Cartões Amarelos: JOnathan (POU); Paulo Vitor (ATL)

Cartão Vermelho: Paulo Vitor (ATL, 2’/2ºT)

