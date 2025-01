Chuva adia clássico entre São Paulo x Corinthians em uma hora

Uma forte chuva que cai em São Paulo fez o clássico Majestoso (São Paulo x Corinthians) ser adiado em uma hora neste domingo (26), no Morumbis: das 18h30 para às 19h30. Inicialmente, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza prorrogou em meia hora. Depois, por mais meia.

O duelo será válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os donos da casa chegam para o duelo com quatro pontos em dois jogos, enquanto o Corinthians tem 100% de aproveitamento, com três triunfos. Inclusive, este é o segundo Majestoso deste final de semana. Afinal, no último sábado (25), o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2 na final da Copinha.

O São Paulo entrará em campo com Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura, Oscar, Luciano e Calleri.

O Corinthians, por sua vez, está escalado com Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carillo e Igor Coronado; Depay e Yuri Alberto