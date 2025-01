Botafogo vence lanterna Bangu e se aproxima do bloco de cima do Carioca

Novamente sem contar com seus principais atletas, o Botafogo voltou a jogar pelo Campeonato Carioca. E desta vez venceu. Na noite deste domingo (26), o Alvinegro, com o time alternativo, fez 2 a 0 sobre o Bangu em duelo válido pela quinta rodada do Estadual. Patrick de Paula, vilão na derrota para o Volta Redonda no meio da semana, e Kauê Rodrigues anotaram os gols no Nilton Santos.

Com o resultado, o Glorioso deixa a penúltima posição e, agora com seis pontos, dá um pulo na tabela, se aproximando do G4. Já o Bangu segue estacionado na lanterna da competição, com um único ponto.

Botafogo sem ambição, mas Patrick de Paula marca

O técnico Carlos Leiria fez algumas mudanças, como as entradas de Kauã Branco, Rafael Lobato e Kayke. Assim, Kauê e Matheus Nascimento, além de Kawan, foram para a reserva. Com a bola rolando, o que se viu foi a falta de identidade do time B alvinegro. Embora tenha dominado as ações, faltou jogo de imposição para levar o adversário ao erro. Os alvinegros pecaram coletivamente, não demonstrando ambição diante da fragilidade do outro lado.

Mesmo assim, o Bangu teve uma oportunidade clara de abrir o placar em cabeceio de Ronald no meio do gol, o que facilitou para o goleiro Raul. As melhores chances alvinegras foram de Patrick de Paula. Primeiro, chutou de fora da área. Depois, em nova finalização, viu a bola desviar no meio do caminho e entrar no cantinho.

Só deu Botafogo

Na volta do intervalo, o Botafogo seguiu apresentando limitações para chateação dos torcedores presentes no Nilton Santos. Mas nada que pudesse ameaçar a vitória diante do fraco time do Bangu. Sem correr riscos, o Glorioso atuou praticamente toda a etapa no campo ofensivo. O atacante Rafael Lobato, pela ponta direita, acelerou bastante o jogo e criou as melhores chances. Mas coube a Kauê Rodrigues, um dos que entraram na segunda etapa, o caminho do gol. Afinal, saiu do banco aos 25 minutos e, nos acréscimos, definiu o placar em um bonito chute sem chances de defesa.

BOTAFOGO 2×0 BANGU

5ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26/01/2025 (domingo)

Público e Renda: 2.764 presentes

Gols: Patrick de Paula, 43’/1ºT (1-0); Kauê Rodrigues, 45’/2ºT (2-0).

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kauã Branco (Ryan, 42’/2ºT), Serafim e Lucyo; Kauê Lindes (Kawan, 21’/2ºT), Patrick de Paula (Huguinho, 36’/2ºT) e Vitinho Vaz (Kauê Rodrigues, 25’/2ºT); Yarlen, Rafael Lobato e Kayke Queiroz (Matheus Nascimento, 21’/2ºT). Técnico: Carlos Leiria

BANGU: Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia (Hygor, 25’/2ºT) e Ítalo; João Felipe, Lucas Nathan, Raphael Augusto (Macário, 18’/2ºT) e Ronald Belé (Diogo, 25’/2ºT); Ruan Carlos (Rafael Carioca, intervalo) e João Veras (Fabinho Polhão, 18’/2ºT). Técnico: Júnior Lopes

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas de Tavares Jesus

Cartões Amarelos: – (BOT); Yuri Garcia (BAN)

