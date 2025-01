Técnico do Botafogo celebra vitória e fala sobre Patrick de Paula

Após a vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o Bangu, o técnico Carlos Leiria comentou sobre a atuação da equipe no Nilton Santos neste domingo (26). Ele celebrou o triunfo e detalhou algumas de suas substituições, como a entrada de Matheus Nascimento na etapa complementar. Além disso, o comandante elogiou o meia Patrick de Paula, autor do gol inaugural do duelo.

“Quero externar a felicidade pela vitória, essa proximidade do G-4. Então foi muito importante este resultado. Acredito que em muitos jogos tivemos uma produção ainda maior que no jogo de hoje, mas hoje conseguimos ser efetivos. Isso foi muito importante para nós. Vencer e aumentar a confiança no trabalho”, iniciou Leiria.

O técnico respondeu, então, sobre substituições na etapa final, quando tirou Kayke para a entrada de Matheus Nascimento em troca de centroavantes. Para ele, os jogadores oferecem características diferentes.

“Com relação a essas mudanças na equipe, dentro do nosso trabalho de análise, mesmo com a mudança de treinador, tivemos algumas situações que em pouco tempo eles não conseguiram mudar. Uma delas é fazer uma sobrecarga entre lateral/zagueiro. E o Kayke é um jogador que tem essa capacidade. Matheus (Nascimento) já tem outro perfil de jogo. Então não só essa, como outras mudanças foram pensado em estratégia e num encaixe de jogo que estudamos”, avaliou.

E sobre treinar o Botafogo nos clássicos?

Leiria será o responsável por seguir comandando o time, mesmo com a entrada dos principais jogadores, já no clássico com o Fluminense, na quarta (29). Afinal, o Glorioso ainda não anunciou o substituto de Artur Jorge.

“Nós já estamos trabalhando com o grupo, isso é um ponto importante. Estamos inserindo aspectos táticos, ainda não trabalhamos de forma estratégica porque precisamos desses próximos dias para esse perfil de trabalho e poder analisar com calma e atenção o Fluminense, sobre o que eles fizeram nestes dois primeiros jogos com o Mano Menezes. Isso é importante para que a gente possa coordenar essa parte final do nosso trabalho tático. Então foram todos os trabalhos desenvolvidos com cunho de ordem prática e física”, disse.

Patrick de Paula ganha elogios

O comandante falou, então, sobre Patrick de Paula. O camisa 8 e capitão da equipe anotou o primeiro gol do jogo em chute de fora da área, característica elogiada por Leiria.

“Com relação à preparação e o trabalho feito com o Patrick, num primeiro momento eu falei para vocês (jornalistas) que minha ideia era conseguir trabalhar e passar tranquilidade para que o Botafogo tomasse as melhores decisões. Isso tudo também passa por todos os jogadores. Quando falo trabalhar, não falo só de ser titular ou capitão da equipe. Todos tiveram importância. Kauê sai do time, entra muito bem e faz o segundo gol. E o Patrick é um processo de um jogador que esteve muito tempo parado. Então tivemos a incumbência de passar confiança, tranquilidade. E ele, em contrapartida, foi dando retorno muito positivo. Como eu sempre citei, ele se tornou um líder deste grupo. Chamou para si essa responsabilidade. Como ele estava buscando espaço, vinha treinando muito para isso. Fez um treino muito bom na véspera do jogo. Então olhando por esse viés estratégico, mudamos um pouco de função, com o Newton vindo por dentro e ele jogando como um médio pela direita. Também pensando na possibilidade de finalizar, é um cara que chuta muito bem”, analisou.

