Vasco se aproxima de renovação com Rayan, que chama atenção de clubes da Europa

O Vasco se aproxima da renovação com Rayan, que está na disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e tem contrato até o fim de 2025. Nesse sentido, o clube conversa com o estafe do atleta para encaminhar a extensão do contrato de uma das principais promessas recentes de São Januário. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a tendência é que o Cruz-Maltino consiga segurar por mais tempo um jovem promissor, que desperta o interesse de clubes do futebol europeu. A Fiorentina, da Itália, tem monitorado o atleta, assim como clubes de Portugal e o Lyon, da França, e de John Textor.

O atacante esteve em campo nas duas primeiras partidas da equipe de Ramon Menezes no Sul-Americano. Ele, inclusive, relatou que foi alvo de racismo do goleiro Fabian Pereira, da Bolívia. Segundo o jogador, o adversário o teria chamado de macaco e feito gestos imitando o animal.

Internamente, o Vasco trata como prioridade a renovação de contratos que estão próximos do fim, como o do atacante. Além disso, Paulinho, Jair e Puma também discutem renovações, assim como Vegetti, Léo Jardim e Payet.

Elogios do comandante

Na coletiva de imprensa, após a goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa-RJ, Fábio Carille teceu elogios ao jovem e disse que observou partidas antigas do atleta.

“A gente tem um menino da seleção que eu assisti contra o Bahia, o Rayan. Eu assisti contra o Bahia, um jogo que ele fez interessante, um cara que tem jogo por baixo, com presença de área. Espero por ele aqui para que seja essa opção e a gente possa conhecer mais de perto”, afirmou.

Por fim, o Vasco abre a sexta rodada na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), enfrentando o líder Maricá em São Januário, com mando do rival, e tenta ultrapassar o adversário na tabela.

