Nonato e Guga alcançam a marca de 70 jogos pelo Fluminense

Guga e Nonato estiveram em campo no empate, sem gols, do Fluminense com o Madureira - (crédito: Marcelo Caitano)

Apesar do empate sem gols com o Madureira, em Cariacica, dois jogadores do Fluminense alcançaram uma marca importante neste domingo (26). Afinal, o lateral-direito Guga e o volante Nonato entraram em campo e completaram 70 jogos com a camisa da equipe de Laranjeiras diante do Tricolor Suburbano.

“É muito importante completar 70 jogos com a camisa do Fluminense, uma camisa que eu me identifiquei muito. A gente ainda está em fase de preparação. Não estamos 100% fisicamente, com ritmo de jogo. Mas isso é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. Espero poder ajudar, fazer uma boa partida dentro do que o professor Mano pediu e orientou”, afirmou Guga antes da partida.

“Primeiramente só tenho a agradecer ao clube e a todos que participaram desses 70 jogos nessa minha trajetória no Fluminense. Acredito que, por mais que tenha havido uma pausa aí no meio, eu colhi boas e também acredito que tentei passar o melhor de mim para as pessoas ao meu redor”, disse Nonato, que avaliou as perspectivas da equipe para a temporada.

“Temos boas expectativas para esse ano. Vamos disputar diversas competições. Pude estar presente desde o começo do ano, contribuindo para a equipe do Marcão. É um processo, a gente sabe. A primeira vitória já veio e esse é o início de um ciclo que a gente deseja que seja muito vitorioso. Espero estar aqui para ajudar em muito mais jogos”, concluiu.

Por fim, na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o primeiro clássico do ano. Na quarta-feira (29), os comandados do técnico Mano Menezes encaram o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

