Imprensa espanhola revela crise em vida pessoal de Daniel Alves

A imprensa espanhola passou a repercutir uma suposta crise no relacionamento de Daniel Alves e Joana Sanz após inúmeras polêmicas. A modelo se tornou alvo de críticas por manter relação com o ex-jogador em meio ao processo de condenação por estupro, na Espanha. Autointitulado artista, ele está em liberdade provisória desde março de 2024 – depois de ter cumprido cerca de um quarto da sentença de 4,5 anos.

Os conflitos no relacionamento do casal se tornaram tema do programa ‘Fiesta’, do canal ‘Telecinco’, comandado por Emma García. De acordo com a apresentadora, o clima entre os dois é bem distinto ao que se viu na última aparição pública, em outubro do ano passado.

“Há um casal que estaria passando pela maior crise de sua história. Seguimos os passos de Daniel Alves e Joana Sans e temos evidências que não está nada bom. Tanta polêmica. Temos consciência que no mês de outubro eles estavam confraternizando, mas parece que tudo mudou. Hoje a situação é diferente”, revelou a apresentadora.

Joana celebra aniversário de Daniel Alves

A modelo nunca deixou de manifestar seu apoio ao companheiro – mesmo em meio ao turbulento período em que ele esteve preso na Espanha. Sanz garantiu parceria ao ex-jogador e não só vibrou com a liberdade provisória, como se declarou ao amado meses depois, durante a celebração do 41º aniversário do ex-atleta.

“Mais um ano para recomeçar. Mais um ano para se reconstruir. Mais um ano para transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Mais um ano de maturação. Feliz volta ao sol, amo-te”, escreveu em seu perfil.

Joana sempre apostou na inocência do ex-jogador e chegou a gravar um vídeo em tom de desabado após a condenação de Daniel Alves. “Estava pensando aqui e, se posso intitular, considero incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras. Chama de frívola, de garotinha. Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí”.

“Como você encara as críticas por estar com seu esposo? Muitas felicidades”, questionou uma seguidora à época. A modelo, então, respondeu: “Na verdade, eu não ligo mais para críticas não construtivas. Eu estou em paz, meu espírito está em paz, então é isso. Não carregue energias pesadas”.

Liberdade provisória

O brasileiro Daniel Alves acabou condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem em uma balada de Barcelona. O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022. Recebeu condenação por mais cinco anos de liberdade vigiada e pagamento de indenização de 150 mil euros (R$ 798 mil, na cotação da época) e das custas do processo.

A Justiça espanhola concedeu liberdade provisória ao brasileiro mediante pagamento de fiança de um milhão de euros, em março de 2024. O ex-jogador, porém, precisa cumprir uma série de condições que incluem entrega dos passaportes, bem como obrigação de comparecer semanalmente – ou sempre que convocado – ao tribunal.

O ex-lateral do Barcelona estava detido em uma prisão da cidade desde janeiro de 2023. Já a condenação ocorreu no dia 22 de fevereiro.

